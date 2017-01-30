Общество:

Видеорегистраторы могут установить на локомотивах в Белгородском регионе ЮВЖД

15:34
30 Января 2017
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Мотивация – снижение травматизма и хищений на железной дороге.

Сегодня, 30 января, предложение прозвучало на итоговом совещании в Белгородской транспортной прокуратуре.

Использование в локомотивах средств видеофиксации поможет правоохранителям, в частности, объективно оценивать ситуацию при расследовании несчастных случаев на железной дороге.

Это может спрофилактировать не только случаи гибели людей, но и, например, хищения. Если видеорегистратор будет влючён, не каждый решится на совершение противоправных действий.

Максим Суров
заместитель московского межрегионального транспортного прокурора

Максим Суров напомнил также, что вопрос установки видеорегистраторов в локомотивах законом никак не регламентируется. Поэтому решение об их использовании может быть принято в РЖД – с учётом целесообразности и достаточности финансирования.

По преимуществу оборудование могло бы пригодиться на поездах, которые передвигаются с высокими скоростями. Именно в этих случаях проблема травматизма наиболее актуальна.

Случаи травматизма на железной дороге часто сопряжены с беспечностью пешеходов. На железнодорожных переездах  аварии чаще всего случаются из-за нарушения Правил дорожного движения.

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