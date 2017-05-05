Видеоколлекция «Война за линией фронта» доступна белгородским телезрителям

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Специально ко Дню Победы в «Интерактивном ТВ» от Ростелекома появилась коллекция фильмов «Война за линией фронта», которая доступна для просмотра с 5 по 15 мая 2017 года.

В коллекции собраны фильмы о женщинах и детях военного времени – от классики до недавних премьер. Есть возможность пересмотреть советскую киноклассику «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова и «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского. Новое кино представляет фильм «А зори здесь тихие…» – версия 2015 года от режиссера Рената Давлетьярова. Также в коллекцию включена последняя работа Андрея Кончаловского – фильм «Рай», который рассказывает историю русской аристократки и участницы французского Сопротивления Ольги. Этот фильм собрал множество отечественных и зарубежных наград, включая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2016 года.

Зарубежное кино представляет трогательная итальянская трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997), где отец убеждает сына, что их нахождение в концлагере – большая игра и нужно выиграть главный приз… Пронзительная киноистория «Мальчик в полосатой пижаме» (2008), рассказанная от лица 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря, который познакомился и подружился с юным узником. Кинолента «Воровка книг» (2013) – история жизни с 1938 года девятлетней Лизель, которая очень любила читать. Недавняя голливудская премьера «Союзники» (2016) с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях.