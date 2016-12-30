Общество:

В последней минуте 2016 года будет 61 секунда

15:39
30 Декабря 2016
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В новогоднюю ночь для компенсации разницы между Всемирным координированным временем и временем астрономическим добавят одну секунду в последнюю минуту.

Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Международную службу вращения Земли.

Время будет идти следующим образом: 31 декабря 2016 года – 23:59:59, 31 декабря 2016 – 23:59:60, 1 января 2017 года – 00:00:00.

Эта дополнительная (координационная) секунда нужна для того, чтобы компенсировать разницу между Всемирным координированным временем и временем астрономическим.

Отметим, что обычно «лишнюю» секунду добавляют либо в ночь с 30 июня на 1 июля или в ночь с 31 декабря на 1 января.

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