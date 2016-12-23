Общество:

В новый год без долгов – пожелание жителям Белгородской области от газовиков

12:28
23 Декабря 2016
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Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» поздравляют жителей региона с наступающим Новым годом и напоминают о необходимости погасить до конца декабря имеющуюся задолженность за потреблённое голубое топливо.

«Поздравляем всех наших многочисленных абонентов с наступающим новым годом и наряду с самыми добрыми пожеланиями хотим напомнить о замечательной традиции – оставлять в прошлом году всё то, что омрачало и тяготило. В этой связи желаем всем избавиться от любых удручающих хлопот, в том числе и от долгов за голубое топливо!

Пусть новый год наполнит ваши дома теплом и уютом и принесёт благополучие, радость и удачу вашим родным и близким! Замечательного всем настроения и чудесных добрых праздников!», говорится в поздравлении.

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