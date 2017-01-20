В новогоднюю ночь белгородцы разговаривали с другими регионами и странами 340 тысяч минут

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Всего за период с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января 2017 года жителями России по сети Ростелекома было выполнено более 135 миллионов междугородных и международных звонков.

Ростелеком обеспечил жителей России услугами связи с устойчивым качеством в условиях повышенной нагрузки в новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба регионального филиала компании, в Белгородской области максимальное количество междугородных и международных звонков было совершено 31 декабря, 1 и 7 января. Только за новогоднюю ночь белгородцы сделали около 47 тыс. междугородных и международных звонков общей продолжительностью свыше 340 тыс. минут.

Самыми популярными направлениями в новогодние каникулы у белгородцев были: Москва и города Воронежской области, Украины и Республики Беларусь. Самый продолжительный разговор пришелся на 7 января в Челябинскую область и длился более двух часов. В этот же день был зафиксирован и самый дорогой звонок стоимостью более 3 тысю рублей, разговор состоялся с Германией и продолжался 89 минут.

Для этого в компании разработали и осуществили комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения устойчивой работы национальной телекоммуникационной инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки в дни новогодних праздников.

В Ростелекоме дополнительно были организованы цифровые каналы на междугородных и международных направлениях. Так, в этом году компания организовала более 34 цифровых тракта для внутрироссийского телефонного трафика, как по магистральной сети, так и по внутризоновой; 42 тракта для пропуска международного трафика.