В Белгородской области ищут похищенного отцом ребёнка

13:59

11-летний житель Валуек Максим Ткаченко пропал около 18 часов 17 января, когда вышел из школы после занятий.





20 января Народное общественное движение «Пропавшие дети – Всенародный поиск» опубликовало ориентировку, в которой сообщает, что Максима забрал его биологический отец – Ткаченко Александр Борисович 1959 года рождения, являющийся гражданином Украины. Скорее всего, мужчина с сыном направляются в город Кременная Луганской области.

Волонтёры отмечают, что в августе 2016 года в Валуйках на мужчину было заведено дело за неадекватное поведение (публичные попытки действий сексуального характера в отношении мужчин).

Ткаченко Максиму Александровичу на вид 11 лет. Рост мальчика – 150 см, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. В качестве особой приметы называется небольшой шрам на нижней губе.

Ребёнок был одет в школьные тёмно-серые (почти чёрные) брюки, тёмно-зелёную куртку, чёрную вязаную шапочку и дутые чёрные сапоги «Аляска». При себе имел чёрный школьный рюкзак tigernu.

Любую информацию о мужчине и ребёнке необходимо сообщить в полицию по номеру 02 или 102.