В Белгороде прокуратура заставила судебных приставов взыскать компенсацию в 260 тысяч рублей

16:41

Сотрудники УФССП затянули совершение исполнительных действий на семь месяцев.

С МУП «Городской пассажирский транспорт» в пользу заявителя, получившего травму на производстве, судебные приставы Белгорода должны были взыскать 257,9 тыс. рублей, из которых 57,9 тыс. рублей – возмещение материального ущерба и 200 тыс. рублей – компенсация морального вреда.

Согласно ст. 111 Федерального закона «Об исполнительном производстве» денежные средства с должника должны быть взысканы в первоочередном порядке. Но с 25 мая 2016 года в течение полугода судебный пристав-исполнитель никаких исполнительных действий не совершал.

12 января 2017 года во время прокурорской проверки исполнительное производство было направлено для дальнейшего исполнения в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств регионального УФССП России. Здесь 16 января судебный пристав-исполнитель вынес постановление о распределении денежных средств в пользу получившего травму заявителя.

Таким образом, после вмешательства городской прокуратуры задолженность была полностью погашена. Руководителю УФССП России по Белгородской области внесено представление для недопущения подобных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.