Общество:

В Белгороде продолжается борьба с продажей дипломов и школьных аттестатов через Интернет

16:31
27 Декабря 2016
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Прокуратура города через суд добилась признать запрещёнными сайты, занимавшиеся интернет-торговлей документами об окончании учебных заведений.

Целый ряд таких ресурсов, доступных для российских пользователей, был выявлен сотрудниками ведомства в рамках специального мониторинга средств массовой информации. С их помощью жители страны, не обучавшиеся в школе, вузе или другом образовательном учреждении, имеют возможность получить документ об образовании, пояснили в пресс-службе прокуратуры Белгорода.

Таким образом, владельцы сайтов занимаются продажей поддельных дипломов и аттестатов и получают от этого определённый доход. Поскольку за эти действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 324 УК РФ, прокурор Белгорода обратился в суд с заявлением признать опубликованную на интернет-ресурсах информацию запрещённой к распространению в РФ. Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил требования городской прокуратуры.

Решение суда позволит внести сайты в Единый реестр запрещённой информации и ограничить доступ к ним.

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