В 2016 году в Белгороде родилось 4564 ребёнка

16:40

Умерло в прошлом году 4162 человека. Таким образом, естественный прирост населения в областном центре составил 402 человека.

В январе-ноябре 2016 года в город приехало 13 292 человека, покинули его 10 082 человека. Миграционный прирост населения составил 3210 человек.

Среднесписочная численность работников на ноябрь прошлого года составляла 108,8 тыс. человек, что ниже предыдущего месяца на 0,1 %, аналогичного периода 2015 года – на 1,6 %.

Номинальная заработная плата в ноябре 2016 года (без выплат социального характера) по сравнению с октябрём увеличилась на 1,6 %, составив в среднем 31,65 тыс. рублей. По сравнению с ноябрём 2015 года показатель стал выше на 7,9 %.

Реальная средняя заработная плата в Белгороде в последний осенний месяц прошлого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 3,2 %, в сравнении с октябрём 2016 года – на 1,3 %.

Выше средней заработную плату получили сотрудники организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, финансисты, а также в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, и социальном страховании, сообщает Белгородстат.