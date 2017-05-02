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В Москве стартовал автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

13:44
02 Мая 2017
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Акция завершится 5 мая в Белгороде.

Старт автопробегу, посвящённому 72-летию победы в Великой Отечественной войне, дал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в парке Победы на Поклонной горе.

Автоколонна из шести машин вневедомственной охраны состоит из 25 человек во главе с руководителем службы по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью ФГУП «Охрана» генералом-майором в отставке Валерием Грибакиным, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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