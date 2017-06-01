В Международный день защиты детей профсоюз «Правда» поздравил своих маленьких подопечных из подшефных организаций

23:11

В этот день «правдивцы» посетили три учреждения, обрадовав виновников торжества сладкими подарками. А что ещё детям надо, как не внимание и сладости?

Первыми поздравление от профсоюза получили воспитанники Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Макаренко в Белгороде. Сейчас в этом учреждении находится 29 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

С профсоюзом «Правда» мы сотрудничаем с момента образования. Они на постоянной основе помогают нам материально, приобретают подарки для наших детей, устраивают праздники. 20 июня наши воспитанники поедут на четыре дня в Санкт-Петербург – это тоже благодаря «правдивцам». Роман Ермаков

и.о. директора учреждения

В ответ на поздравление от профсоюза, воспитанники Центра подготовили масштабную концертную программу с вокальными, хореографическими номерами и трогательными «театральными» постановками.

Мы поздравили не только детей, но и весь коллектив. Потому что сотрудники центра играют очень важную роль в воспитании подрастающего поколения. Это можно увидеть, как минимум по концерту, который запомнился яркими, искренними номерами. Я очень благодарен детям за эти тёплые эмоции, которые сегодня получил, за то, что на какое-то время вернулся в детство и вспомнил, о чём мечтал… Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Параллельно с этим мероприятием, волонтёры ММПС «Правда» совместно с ГИБДД г. Белгорода поздравили маленьких пациентов неврологического, педиатрического и лор-отделений ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница».

Дети принимали участие в викторинах и конкурсах, посвящённых безопасности на дорогах. Кроме того, всем им вручили подарки от профсоюза: раскраски с героями популярных мультфильмов, моделями самолётов и автомобилей. А для маленьких пациентов, которые ещё интенсивно лечатся, передали в игровые комнаты отделений наборы карандашей, фломастеров и раскраски.

Сергей Фуглаев в свою очередь подчеркнул, что дети, которые проходят лечение в больницах, не должны быть лишены этого светлого праздника.

Завершили «правдивцы» поздравительный марафон посещением Центра развития и социализации ребёнка «Южный». Профсоюз «Правда» подарил детскому дому новый холодильник, детям вкусный торт, напитки и, конечно же, воздушные шары.

Фото профсоюза «Правда»