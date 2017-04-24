В Курске студент-орнитолог вместо уток заснял у реки двух наркодилеров

13:20

Один из подозреваемых оказался уроженцем Белгородской области.

Птиц студенту поручили заснять в вузе. Во время выполнения задания педагога он заметил двух людей, которые подошли вплотную к реке. Молодой человек заподозрил их в желании пострелять по уткам из пневматики и стал снимать на видео.

Выяснилось, что в объектив техники попали распространители синтетических наркотиков. Около речки они делали закладки с запрещёнными веществами. Видео студент предоставил оперативникам. Те отправились на место, задержали мужчину, у которого нашли наркотики.

Затем полицейские «вышли» на самих закладчиков. Ими оказались 33-летняя женщина и 34-летний мужчина. Стражи правопорядка обыскали их съёмную квартиру и нашли там 300 граммов наркотиков. Такого их количества могло хватить на 2000 доз.

Видеоматериалы, снятые у реки, приобщили к материалам уголовного дела, сообщает «Курск сегодня».