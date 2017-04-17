Общество:

В консервированном зелёном горошке из Белгорода не досчитались зёрен

13:43
17 Апреля 2017
142
0

Но продукция успешно прошла тест на качество.

Исследование проводили специалисты ИЦ «Нижегородиспытания» в Нижнем Новгороде. Для экспертизы в магазинах города были закуплены три образца зелёного горошка и четыре образца кукурузы. Тест, в том числе, проходил и зелёный горошек торговой марки «Смарт» из Белгорода.

Как сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на ИЦ «Нижегородиспытания», продукцию исследовали по физико-химическим и микробиологическим показателям и по наличию токсичных элементов (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий и т. д.). Все образцы успешно прошли испытания и признаны безопасными для здоровья.

Но белгородский горошек немного не дотянул до ГОСТовской нормы массовой доли зёрен в 60 % от массы нетто консервов. Производитель добавил чуть больше рассола – в результате массовая доля горошка составила только 57,4 %.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

14689
Белгородский завод обанкротился, задолжав 2,3 миллиарда рублей
9073
Тело мужчины обнаружено ночью около многоэтажки в Белгороде
8688
Новый рельсовый автобус стал курсировать по пригородному маршруту в Белгородской области
6930
«Тает лёд» на Губкинском пляже: участники субботника спародировали популярный клип
6922
Динозавры пришли в Белгород
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика