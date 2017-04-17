В консервированном зелёном горошке из Белгорода не досчитались зёрен

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Но продукция успешно прошла тест на качество.

Исследование проводили специалисты ИЦ «Нижегородиспытания» в Нижнем Новгороде. Для экспертизы в магазинах города были закуплены три образца зелёного горошка и четыре образца кукурузы. Тест, в том числе, проходил и зелёный горошек торговой марки «Смарт» из Белгорода.

Как сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на ИЦ «Нижегородиспытания», продукцию исследовали по физико-химическим и микробиологическим показателям и по наличию токсичных элементов (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий и т. д.). Все образцы успешно прошли испытания и признаны безопасными для здоровья.

Но белгородский горошек немного не дотянул до ГОСТовской нормы массовой доли зёрен в 60 % от массы нетто консервов. Производитель добавил чуть больше рассола – в результате массовая доля горошка составила только 57,4 %.