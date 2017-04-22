В интернете появилось видео, посвящённое памяти жертв Сергея Помазуна

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22 апреля исполняется четыре года со дня страшной трагедии в Белгороде.





В этот день в 2013 году Сергей Помазун открыл стрельбу в магазине «Охота», после чего, выскочив на улицу, стал стрелять по прохожим возле универмага «Белгород».

Жертвами расстрела стали шесть человек: 43-летний Александр Иваськов, 40-летний Игорь Малыхин, 49-летний Игорь Болдырев и 29-летний Михаил Шамшурин, а также две ученицы расположенной рядом гимназии № 9 – 14-летняя Алина Чижикова и 17-летняя София Гуцуляк.

Преступнику удалось скрыться. При задержании в районе железнодорожного вокзала Белгорода 32-летний Сергей Помазун оказал сопротивление и нанёс четыре ножевых ранения начальнику отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Курского линейного отдела МВД России на транспорте Юрию Седых.

Белгородский стрелок был признан вменяемым и приговорён к пожизненному заключению. Сергей Помазун отбывает наказание в самой северной пожизненной колонии России – «Полярной сове».

Юрий Седых был награждён орденом Мужества, а другие участники задержания – медалью «За отличие в охране общественного порядка».