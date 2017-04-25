В честь Дня Победы звонки и телеграммы для белгородских ветеранов и инвалидов ВОВ станут бесплатными

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Традиционно Ростелеком в канун 9 Мая предоставляет Ветеранам Великой Отечественной войны до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая.

Как сообщает пресс-служба компании, бесплатные минуты предоставляются в обоих расчётных периодах (с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая) по по каждому из направлений:

внутризоновые звонки (в населённые пункты одного субъекта РФ);

междугородные звонки по России;

международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая могут бесплатно отправить телеграммы по России и в эти страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приёма телеграмм.

От лица многотысячного коллектива компании «Ростелеком» поздравляю всех участников Великой Отечественной войны с Днём Победы. Традиционно в честь 9 Мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги! Михаил Осеевский

президент ПАО «Ростелеком»

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Также возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.