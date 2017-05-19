Общество:

В БГТУ им. В. Г. Шухова стартовала региональная спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья

17:17
19 Мая 2017
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Спортивное мероприятие собрало 250 человек с проблемами опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения из разных районов области.

В спартакиаде, которая открылась 19 мая в спорткомплексе БГТУ им. В. Г. Шухова при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча, участвуют 24 команды. Им предстоит состязаться в семи дисциплинах: лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе, шахматах, армспорте, плавании, настольном теннисе.

Во время своего выступления на церемонии открытия председатель Белгородской региональной организации «Общество слепых» Николай Поклад назвал участников людьми с активной жизненной позицией, которые могут служить образцом для подражания, с которыми всегда приятно общаться и к которым нельзя не проникнуться любовью и уважением.

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта «технолога» Сергей Крамской особо отметил силу воли и мужество участников спартакиады, не сломавшихся под ударами судьбы и активно занимающихся спортом, выходя на старт крупнейших соревнований.

Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков поблагодарил руководство вуза за гостеприимство, а коллектив университета – за помощь в организации и проведении состязаний. Преподаватели спорткафедры выступают на них в качестве судей, а студенты являются волонтёрами.

Завершатся соревнования 20 мая, сообщает пресс-служба вуза.

Фото пресс-служба БГТУ им. В. Г. Шухова


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