В Белгородской области суд оставил на свободе бывшего совладельца Орёлсоцбанка

10:40

Банкир обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, включая особое крупное по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Старооскольский городской суд Белгородской области 25 апреля отклонил ходатайство о заключении под стражу бывшего совладельца Орёлсоцбанка Алексея Фомченкова, пишет «Коммерсант».

Судья не нашёл оснований для ареста бизнесмена, как и достаточных доказательств причастности Фомченкова к преступлениям в предоставленных полицией материалах.

Бизнесмен находился в розыске с 17 марта. Спустя два дня следствие было приостановлено из-за отсутствия возможности установить местонахождение обвиняемого.

23 апреля разбирательство возобновили, а в 00:50 24 апреля Фомченков был задержан.

По итогам заседания бизнесмена отпустили. Другая мера пресечения свободы ему не избиралась.

В феврале 2017 года банкир был свидетелем стороны обвинения в процессе против бывшего главы управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального МВД Сергея Бутяйкина, назначенного на должность в 2011 году. В настоящее время экс-полицейский обвиняется в получении крупной взятки.