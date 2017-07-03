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В Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции устроили гонки на патрульных автомобилях

09:52
03 Июля 2017
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«Биатлон ГИБДД» состоялся 1 июля на АСК «Вираж».

Мероприятие собрало несколько тысяч человек. Сотрудники ГИБДД соревновались в автомногоборье на патрульных машинах на открытой трассе и паддоке автоспортивного комплекса.

Завершился спортивный праздник выступлением специального гостя – пилотажной группы водительского мастерства «Каскад» управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, состоящую из инспекторов мотобата, многие из которых являются мастерами мотоспорта, в том числе международного класса. Зрители могли увидеть «полицейские развороты», «дрифт», «стантрайдинг», «ракету», «авто и мото эскорт» и другие зрелищные приёмы маневрирования в исполнении сотрудников ГИБДД, рассказали в АСК.

Победителем соревнований был признан экипаж УМВД России по г. Белгороду – Артём Соколов и Александр Шахов. Вторым стал экипаж Отдельной роты ДПС – Владимир Выпирайлов и Максим Лихонос. Бронзовую награду завоевал экипаж ОМВД России по Белгородскому району – Дмитрий Канаев и Павел Головещенко.

Победителям и призёрам соревнований вручены благодарности, кубки и медали. Обладатели первого места награждены новым патрульным автомобилем, ключи от которого они получили лично из рук начальника УМВД России по Белгородской области генерала-майора полиции Виктора Пестерева.

В заключение глава регионального полицейского ведомства поздравил всех сотрудников ГИБДД с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил автоинспекторов за большой праздник дорожной безопасности для жителей и гостей города, рассказали в пресс-службе областной ГАИ.

Фото Павла Колядина


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