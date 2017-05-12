В Белгородской области шестые сутки ведётся поиск девушки-подростка

10:14

О 16-летней Еливазете Байдиковой ничего не известно с 7 мая.





ОМВД России по Шебекинскому району и г. Шебекино разыскивает без вести пропавшую Байдикову Елизавету Романовну (17.02.2001 года рождения).

На вид девочке 16 лет, рост – 163 см. Подросток имеет худощавое телосложение, тёмные волосы и зелёные глаза.

В качестве особых примет называются серёжки на всём правом ухе и пирсинг на носу, а также причёска – каре, с левой стороны рисунок в виде полос. Была одета в синюю кофту, чёрные брюки и тёмно-синие кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Любую информацию о разыскиваемой необходимо сообщить по номерам: 8-47-248-2-36-06 или 02.