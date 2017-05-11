В Белгородской области оторвавшийся от КамАЗа прицеп раздавил «двенадцатую»: водителя посадили

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Водителю грузовика предстоит провести в колонии-поселении три года.





29 января 2016 года житель Валуйского района перевозил груз на технически неисправном автомобиле КамАЗ с прицепом. На трассе Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки тягово-сцепное устройство грузовика разорвалось, в результате чего прицеп отцепился и выехал на встречную полосу.

Здесь он столкнулся с ВАЗ-2109, после чего опрокинулся на ВАЗ-2112. От полученных травм водитель «двенадцатой» скончался на месте происшествия.

Валуйский районный суд признал водителя КамАЗа виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и с учётом смягчающих вину обстоятельств приговорил его к трём годам колонии-поселения. Мужчина на три года также лишён права управления транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Фото областного управления ГИБДД