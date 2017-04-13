Общество:

В Белгородской области начался приём заявок на ежегодный конкурс «Зелёному» авто – зелёный свет»

14:43
13 Апреля 2017
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Конкурс, организованный Белгородским институтом альтернативной энергетики, пройдёт в четвёртый раз.

Он направлен на популяризацию экологически чистых, «зелёных» технологий и экотранспорта среди обучающихся и экологическое воспитание школьников.

Как отмечают в пресс-службе Белгородского института альтернативной энергетики, в настоящее время в области проходят Дни защиты окружающей среды от экологической опасности и школьникам предоставлена возможность рассказать о своём личном вкладе в решение экологических проблем. В конкурсе даже к двум ежегодным номинациям «Экомаркетинг» и «Автоэкология» добавилась новая номинация «Личный вклад в Год экологии», каждая из которых распределена по возрастным категориям.

Приём творческих работ осуществляется до 30 апреля. Итоги будут подведены до 12 мая.

Ознакомиться с условиями и правилами заполнения заявки можно в Положении конкурса.

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