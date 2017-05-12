В Белгородской области инспектор ДПС в качестве взятки потребовал оплатить ремонт служебного автомобиля

17:25

Попавшийся на вождении в нетрезвом виде местный житель, чтобы избежать наказания, отдал работникам магазина 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области, сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и городу Алексеевка в ночь на 29 марта 2017 года в районе улицы Маяковского города Алексеевка остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии опьянения. Инспектор предложил за вознаграждение в 15 тыс. рублей не привлекать его к административной ответственности и назначил место встречи.

Когда мужчины увиделись, полицейский сообщил, что водителю необходимо передать деньги в магазин в счёт оплаты ремонта служебного автомобиля. В противном случае он пригрозил привлечением к административной ответственности. Чтобы избежать наказания, 30 марта водитель передал названную сумму продавцам магазина.

После выявления факта взятки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, совершённое с её вымогательством». Экс-инспектору ДПС грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.