Общество:

В Белгородском районе задержан злоумышленник, разобравший «десятку» на запчасти для продажи

17:14
08 Июня 2017
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Владельцу ВАЗ-2110 причинён материальный ущерб в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, в полицию обратился 56-летний житель посёлка Разумное. Он не нашёл утром свой автомобиль, оставленный на парковке во дворе многоквартирного дома на ночь.

Подозреваемый в преступлении 22-летний ранее судимый житель Шебекино был задержан. Выяснилось, что молодой человек специально искал автомобили для продажи. Чтобы угнать «десятку», он взломал замок и соединил провода. Дома он разобрал машину и продал по запчастям.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до шести лет лишения свободы.


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