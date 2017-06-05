В Белгороде собрали средства для оплаты лечения пятилетнего Егора из Алексеевки
Семье Зениных нужны деньги на дорогостоящие курсы лечения, так как у мальчика стоит диагноз «расстройство аутистического спектра».
Чтобы помочь ребёнку, активисты БРОО «Новое поколение» Андрея Скоча в третий раз провели благотворительный фестиваль «Живи!». Мероприятие прошло на площадке областного Центра молодёжных инициатив 4 июня.
Для гостей фестиваля было организовано 20 интерактивных площадок. В этот день молодые поэты читали свои стихотворения и проводили мастер-классы, радио-диджеи устроили конкурс на знание современных песен. Все желающие могли поиграть в лазертаг и мини-гольф, пострелять из лука, получить в подарок шарж или научиться передвигаться на джамперах. Детей развлекали герои сказки «Алиса в стране чудес».
В фуд-зоне можно было полакомиться сладостями и выпить кофе. Для пришедших выступали белгородские хореографические студии и шоу огненных мистерий, а также группа «Жара».
По словам активистки «Нового поколения», главного организатора фестиваля «Живи!» Ксении Коноваловой, всё, что было задумано, удалось, и в третий раз направлена помощь нуждающимся детишкам.
Семье Зениных из Алексеевки активисты передали все вырученные с продажи билетов деньги.
Фото Полины Мордовцевой