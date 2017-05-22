Общество:

В Белгороде проверяют факт отчисления студентки БелЮИ за криминальное прошлое её матери

13:44
22 Мая 2017
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О проведении доследственной проверки сообщает региональное следственное управление СКР.

Информация была выявлена в ходе мониторинга СМИ. В статье одного из интернет-изданий рассказывается, что девушку-курсанта 3-го курса БелЮИ МВД России им. Путилина, которая с трёх лет находилась без попечения родителей, отчислили за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Перед занятиями по огневой подготовке героиня материала обратилась в санчасть и сообщила, что плохо себя чувствует и есть риск, что она кого-нибудь застрелит, если её не освободят.

Автор статьи полагает, что такая формулировка увольнения является формальной. Настоящей же причиной называется тот факт, что биологическая мать девушки, с которой она не проживает с трёх лет, в настоящее время отбывает срок наказания за убийство. И то, что девочка является фактически сиротой, за которую некому заступиться.

При такой формулировке увольнения девушка обязана возместить 300 тыс. рублей, которые государство потратило на её обучение.

В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц юридического института, после чего будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.


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