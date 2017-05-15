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В Белгороде назвали имена победители конкурса «Зелёному авто – зелёный свет!»

13:26
15 Мая 2017
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Награждение победителей и призёров конкурса детских творческих работ пройдёт 17 мая в Белгородском институте альтернативной энергетики.

Обладателей первых мест также ждёт экскурсия в Музей боевой славы «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» и на объекты альтернативной энергетики на электромобиле.

Всего в этом году было прислано более 50 работ со всей Белгородской области.

Первое место в номинации «Экомаркетинг» занял учащийся 11-го класса школы № 45 в Белгороде Роман Гуленко.

Лучшей в номинации «Автоэкология» стала восьмиклассница Дарья Гокова из школы № 18 Белгорода.

Победительницей в номинации «Мой вклад в Год экологии» была признана ученица 8-го класса Бехтеевской СОШ (Корочанский район) Юлия Жигайло.

Жюри конкурса дополнительно также отметило дипломами лауреатов работы пяти участников, которые не вошли в число победителей. Авторам всех остальных работ будут высланы сертификаты, сообщает пресс-служба Белгородского института альтернативной энергетики.


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