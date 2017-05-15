В Белгороде назвали имена победители конкурса «Зелёному авто – зелёный свет!»

13:26

Награждение победителей и призёров конкурса детских творческих работ пройдёт 17 мая в Белгородском институте альтернативной энергетики.

Обладателей первых мест также ждёт экскурсия в Музей боевой славы «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» и на объекты альтернативной энергетики на электромобиле.

Всего в этом году было прислано более 50 работ со всей Белгородской области.

Первое место в номинации «Экомаркетинг» занял учащийся 11-го класса школы № 45 в Белгороде Роман Гуленко.

Лучшей в номинации «Автоэкология» стала восьмиклассница Дарья Гокова из школы № 18 Белгорода.

Победительницей в номинации «Мой вклад в Год экологии» была признана ученица 8-го класса Бехтеевской СОШ (Корочанский район) Юлия Жигайло.

Жюри конкурса дополнительно также отметило дипломами лауреатов работы пяти участников, которые не вошли в число победителей. Авторам всех остальных работ будут высланы сертификаты, сообщает пресс-служба Белгородского института альтернативной энергетики.