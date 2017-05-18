В Белгороде наградили победителей конкурса «Зелёному авто – зелёный свет – 2017»

13:20

Лауреатам и призёрам детского творческого конкурса вручили дипломы и призы, их преподавателям – благодарственные письма за подготовку ребят к конкурсу.

Церемония награждения состоялась в Белгородском институте альтернативной энергетики.

В этом году организаторы получили более 50 работ, в которых авторы отразили современные экологические проблемы общества и предложили пути их решения.

Одну из призовых работ жюри перенесло в другую номинацию, так как она требует дальнейшего исследования по предложенной теме. Заинтересовала экспертов и работа одного из младших школьников – автомобиль, работающий на биогазе.

Победителей конкурса поздравили генеральный директор АО «Белгородский институт альтернативной энергетики» Роман Кудинов и и. о. генерального директора компании «АльтЭнерго» Денис Филатов и пригласили ребят участвовать в конкурсе и в следующем году.

Затем по традиции победители отправились на электромобиле на экскурсию, где их ждало знакомство с работой солнечной, ветряной и биогазовой станций компании «АльтЭнерго». Они также посетили музей «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» и музей бронетанковой техники, рассказали в пресс-службе Белгородского института альтернативной энергетики.

Фото Белгородского института альтернативной энергетики

