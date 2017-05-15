В Белгороде магаданца оштрафовали за стрельбу из пневматики по проезжавшей машине

13:49

Уголовное преследование в отношении мужчины было прекращено.

В январе 2017 года 36-летний уроженец Магадана, проживающий в Белгороде, с балкона своей квартиры из хулиганских побуждений в присутствии посторонних четыре раза выстрелил из пневматического револьвера по проезжавшему мимо подъезда автомобилю.

В результате на машине появились механические повреждения – две трещины на лобовом стекле и деформация панели крыши автомобиля в двух местах, что причинило владельцу транспортного средства ущерб в размере 66 059 рублей.

В суде магаданец полностью признал свою вину и просил прекратить уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба и совершённого из хулиганских побуждений, по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Взамен подсудимый просил назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, который он оплатит в установленный судом срок. Причинённый потерпевшему ущерб мужчина полностью возместил.

Октябрьский районный суд Белгорода прекратил уголовное дело в отношении жителя города и назначил ему судебный штраф в 7 тыс. рублей, который мужчине необходимо оплатить в течение одного месяца со дня прекращения уголовного дела.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.