Общество:

В Белгороде бывший провизор попалась на краже 68 тысяч рублей из кассы аптеки

11:54
12 Апреля 2017
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О пропаже выручки в полицию сообщили сотрудники торгового объекта.

Правоохранители установили, что кражу денег совершила бывший провизор аптеки – 28-летняя ранее не судимая белгородка. Женщина была задержана оперативниками.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, подозреваемая воспользовалась служебным положением и похитила все деньги из кассы, потратив их потом на личные нужды.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Белгородке грозит до двух лет лишения свободы.

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