Ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы Александр Тарасов

18:18

3 сентября скоропостижно ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы, председатель Совета директоров ГК «Теплицы Белогорья», генеральный директор ЗАО «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ» Александр Тарасов.





А.В. Тарасов родился 18 июня 1955 года в селе Кошлаково Шебекинского района Белгородской области в семье рабочих. В 1972 году после окончания школы работал слесарем на Харьковском заводе электромонтажных изделий №2. В 1978 году по завершении учебы в Харьковском институте механизации и электрификации сельского хозяйства был направлен на работу в колхоз имени Ленина Шебекинского района, где прошёл путь от механика отделения до главного инженера.

В 1982-1985 годах А.В. Тарасов находился в служебной командировке в Монгольской Народной Республике по линии Министерства сельского хозяйства СССР. По результатам работы за высокие производственные показатели, подготовку национальных кадров был награждён государственной наградой Республики – медалью «Найрамдал».

В 1985-1988 годах А.В. Тарасов работал инструктором, заведующим сельскохозяйственным отделом Шебекинского горкома КПСС. В 1988 году он возглавил ПМК-5 ПСО «Белгородводстрой» в г. Белгороде.

В 1993 году Александр Васильевич создал строительно-производственное акционерное общество «СПАКО», позже переименованное в ЗАО «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ». Под руководством А.В. Тарасова предприятие построило более 50 животноводческих комплексов на территории Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областей, ввело в строй целый ряд крупных жилых и социальных объектов.

В 2000 году Александр Васильевич основал первый в Белгородской области завод упаковочных материалов, который стал одним из крупнейших производителей в нашей стране. А в 2011 году стал инициатором строительства в регионе современных высокотехнологичных тепличных комплексов. В сентябре 2015 года А.В. Тарасов был избран депутатом Белгородской областной Думы.

Александра Васильевича отличали исключительная эрудиция, огромный практический опыт, стратегическое мышление, стремление к новым профессиональным рубежам и высотам, желание сделать как можно больше и как можно лучше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Редакция ИА «Бел.Ру» выражает соболезнования родным и близким покойного.