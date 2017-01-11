Общество:

Уголовное дело возбудили в отношении белгородца, который подрался с участковым на улице Королёва

16:56
11 Января 2017
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В совершении противозаконных действий подозревается 30-летний житель областного центра.

Напомним, что инцидент с правоохранителем произошёл в Белгороде в ночь с 29 на 30 декабря 2016 года. В многоэтажке по улице Королёва подвыпившая компания шумно праздновала наступление Нового года. Около трёх часов ночи соседи окончательно потеряли терпение и вызвали полицейских. Участники вечеринки отреагировали на требования участкового утихомириться нетипично – решили применить к нему меры физического воздействия. После этого агрессоры оказались в отделе полиции.

Одним из участников шумной компании оказался 30-летний руководитель управления потребительского рынка мэрии Белгорода Евгений Ершов. 30 декабря трудовой договор с ним был расторгнут.

Расследование уголовного дела продолжается, передаёт пресс-служба областного управления Следственного комитета.

 

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