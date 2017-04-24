Участники велопробега «Спасибо за Победу» прибудут в Белгород 2 мая

11:37

В областной центр велосипедисты попадут из Курска.

В Национально-патриотическом проекте-велопробеге «Спасибо за Победу – мы есть, потому что они были!», посвящённом 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., участвуют 45 человек – 35 спортсменов и сопровождающие.

Группа участников состоит из 15 спортсменов-организаторов из Таганрога и включает по одному представителю от городов-героев и городов воинской славы.

Велопробег стартовал в День космонавтики, 12 апреля, в Москве. Его финиш намечен на 9 мая в городах воинской славы – Ростове-на-Дону и Таганроге. Маршрут проекта охватывает Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Псков, Пустошку, Новополоцк, Хатынь, Минск, Смоленск, Вязьму, Калугу, Тулу, Орёл, Курск, Белгород, Россошь, Миллерово, Волгоград, Морозовск и Каменоломни.

Протяжённость маршрута составляет 4405 км, продолжительность – 28 дней. Ежедневно спортсмены преодолевают 120-180 км.

В Белгород участники проекта попадут 2 мая к 16:00 и на следующий день в 08:00 отправятся дальше в Россошь.