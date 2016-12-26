Туроператор в Белгородской области выплатит 15 тысяч рублей плохо отдохнувшему туристу

17:50

Он не предоставил достоверную информацию о туристической услуге.

Житель Шебекенского района обратился в суд с иском о защите прав потребителя. В документе он рассказал, что заключил с туристическим агентством договор о возмездном оказании услуг по туристическому обслуживанию.

Предполагалось, что туристы будут проживать в отеле по типу питания «всё включено» с размещением в стандартном двухместном номере. В отеле должны были быть плавательный бассейн, шезлонги, джакузи, ежедневная уборка номера, возможность заниматься пляжным волейболом, дневные и вечерние спортивно-развлекательные мероприятия (анимация) – всё без дополнительной платы.

Но на курорте путешественников ждало разочарование – обещанные условия не соответствовали реальным. Это касалось не только состояния номера, но и всего отеля в целом. К примеру, в иске заявитель отметил, что спальные места оказались грязными, в номере был сломан фен, смеситель и оконный механизм. Сотрудники отеля не меняли постельное бельё и не проводили уборку номера. Также в отеле не было джакузи, анимационных мероприятий, волейбольной сетки.

В результате рассмотрения заявления Шебекинский районный суд частично удовлетворил исковые требования. В пользу истца он взыскал 15 тыс. рублей за моральный вред и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 7,5 тыс. рублей, рассказали в Шебекинском районом суде Белгородской области.