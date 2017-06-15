Общество:

Тренер по хоккею в ДЮСШ Губкина преподавал с поддельным дипломом о высшем образовании

11:07
15 Июня 2017
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Обман вскрыла проверка Губкинской городской прокуратуры, проведённая по жалобе одного из местных жителей.

Выяснилось, что тренер хоккейной секции занимался образовательной деятельностью в МБУ ДО «ДЮСШ № 1» Губкина, имея поддельный диплом о высшем образовании. Вуз, в котором якобы учился преподаватель, не подтвердил информацию о выдаче ему соответствующего документа.

В настоящее время ОМВД России по г. Губкину, куда были переданы материалы прокурорской проверки, возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ по факту использования заведомо подложного документа.

В адрес директора школы было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Требования прокурора удовлетворены, трудовой договор с преподавателем расторгнут, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 


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