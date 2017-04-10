Тотальный диктант в Белгороде написали почти 250 человек

14:05

8 апреля к акции также присоединились Борисовка и Старый Оскол.

Напомним, в Белгороде работали четыре площадки.

Всего мероприятие посетили 239 человек. Текст Леонида Юзефовича для них читали тренер по ораторскому искусству, преподаватель БелГУ Олеся Шкреба, заведующая кафедрой гуманитарных наук БГИИК, профессор, кандидат филологических наук Марина Кулабухова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики преподавания БелГУ, доцент Светлана Кошарная и директор Центра молодёжных инициатив в Короче, победитель открытого городского чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Владислав Миюсов.

В Борисовке мероприятие собрало 47 участников, в Старом Осколе – 169.



Проверить себя уже можно на официальном сайте акции. Результаты будут опубликованы 12 апреля.

Фото группы «Тотальный диктант в Белгороде» в социальной сети «ВКонтакте»