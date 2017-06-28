Общество:

Свыше 300 тысяч рублей собрали во время благотворительного вечера в Белгороде

12:22
28 Июня 2017
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Деньги пойдут родителям и опекунам трёх детей с ограниченными возможностями.

25 июня в семейном ресторане La Terrazza состоялся  благотворительный аукцион. На нём собрали 305 тыс. рублей для трёх девочек с ограниченными возможностями: Кати Рябковой с диагнозом «церебральный паралич», Ларисы Ткаченко с синдромом Дауна и  Даши Кривцуновой с диагнозом «детской церебральный паралич с замедлением психоречевого развития».

В сумму вырученных средств вошли не только деньги с продажи лотов, но и материальные средства от партнёров мероприятия, средства от продажи входных билетов и блюд в ресторане.

Партнёрами благотворительного вечера стали более 30 предприятий, организаций различных форм собственности и творческих объединений Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы помощь была адресной, вырученные деньги переведут в персональные именные сертификаты и путёвки.

Организовал мероприятие благотворительный фонд «Сердца Фамильного Дома Вкуса», рассказали в пресс-службе фонда.

Фото благотворительного фонда «Сердца Фамильного Дома Вкуса»


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