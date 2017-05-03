Священный долг. Вечная память

10:31

В преддверии Дня Победы специалисты компании «Газпром газораспределение Белгород» выполнили техобслуживание на всех системах Вечного огня региона.

Эта акция проводится традиционно на протяжении многих лет сразу после завершения отопительного сезона. Газовики, отдавая дань памяти павшим на полях сражений воинам, считают своим долгом обеспечить безаварийную и бесперебойную работу всех 82 мемориальных комплексов Вечного огня Белгородской области.

Комплекс мероприятий – неизменный. На всех объектах очистили от копоти и нагара горелки, отрегулировали процесс горения, проинспектировали техническое состояние газовых счётчиков. Также проверили работоспособность и герметичность газопроводов, запорной арматуры, подающей газ к памятникам. А в дни проведения торжественных мероприятий работники нашей компании обеспечат круглосуточный контроль за работой газового оборудования комплексов Вечного огня во всех городах и районных центрах области. Константин Генинг заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Белгород»

Как рассказали в пресс-службе компании, это не единственное мероприятие в рамках празднования 9 Мая, участие в котором работники ОАО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» принимают традиционно. Многие семьи газовиков вместе с детьми присоединятся к торжественному шествию Бессмертного полка непосредственно в День Победы.