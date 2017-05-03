Общество:

Священный долг. Вечная память

10:31
03 Мая 2017
0

В преддверии Дня Победы специалисты компании «Газпром газораспределение Белгород» выполнили техобслуживание на всех системах Вечного огня региона.

Эта акция проводится традиционно на протяжении многих лет сразу после завершения отопительного сезона. Газовики, отдавая дань памяти павшим на полях сражений воинам, считают своим долгом обеспечить безаварийную и бесперебойную работу всех 82 мемориальных комплексов Вечного огня Белгородской области.

Комплекс мероприятий – неизменный. На всех объектах очистили от копоти и нагара горелки, отрегулировали процесс горения, проинспектировали техническое состояние газовых счётчиков. Также проверили работоспособность и герметичность газопроводов, запорной арматуры, подающей газ к памятникам. А в дни проведения торжественных мероприятий работники нашей компании обеспечат круглосуточный контроль за работой газового оборудования комплексов Вечного огня во всех городах и районных центрах области.

Константин Генинг

заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Белгород»

Как рассказали в пресс-службе компании, это не единственное мероприятие в рамках празднования 9 Мая, участие в котором работники ОАО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» принимают традиционно. Многие семьи газовиков вместе с детьми присоединятся к торжественному шествию Бессмертного полка непосредственно в День Победы.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10893
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
6928
Сергей Безруков поделился впечатлениями после посещения музея-диорамы в Белгороде
5151
Евгений Савченко заработал в 2016 году почти 2,8 миллиона рублей
4521
Майские нововведения: каких изменений в законах ждать жителям Белгородской области?
3679
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика