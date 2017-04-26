Общество:

Студенты белгородского вуза взяли серебро всероссийского кулинарного чемпионата

17:17
26 Апреля 2017
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Конкурс Chef a la Russe прошёл 25 апреля в Воронеже. За победу боролись 12 команд – представителей регионов Черноземья.

От Белгородского университета кооперации, экономики и права на конкурс отправилась команда в составе студентов Кристины Исаенко, Сергея Мандровского и Максима Городова. Руководила командой старший преподаватель кафедры технологии и организации общественного питания  Наталья Голозубова.

Условия конкурса предполагали приготовление национального обеда из трёх блюд в течение полутора часов. Белгородцы приготовили холодную закуску «Утиная грудка с кедровым кремом и ягодным соусом», горячее блюдо «Судак с белым хлебом с запечённой тыквой и молочно-чесночным соусом», десерт «Миндальное бланманже с песочной крошкой с ягодным соусом и белой полусферой».

Жюри чемпионата отдало представителям БУКЭП второе место, сообщает пресс-служба вуза.

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