Студент-выпускник технического вуза может пройти профстажировку в любом регионе России

17:15

В стране стартовал проект «Профстажировки». Он нацелен на снижение дефицита инженерно-технических и рабочих кадров на отечественных промышленных предприятиях.

Студент-выпускник может пройти производственную практику по специальности, а при её успешном прохождении – трудоустроиться на это же предприятие. Работодатель может отдать предпочтение такому начинающему специалисту, потому что студент за время практики уже имел опыт работы с оборудованием, программным обеспечением, познакомился с коллективом, написал дипломную работу на базе предприятия и имеет представление о своей будущей работе.

Информацию о стажировках и практиках можно найти на одноимённом сайте.

Кроме того, на портале можно найти информацию о том, как трудоустроиться без опыта, как правильно составить резюме и о чём не следует говорить на собеседованиях.

Реализует проект Центр мониторинга развития промышленности, а поддерживает его Общероссийский народный фронт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.