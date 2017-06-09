Общество:

Студент Белгородского госуниверситета привёз бронзу с Международной студенческой IT-олимпиады

14:56
09 Июня 2017
81
0

Участниками отборочных этапов олимпиады стали более 17 тысяч студентов и молодых специалистов из 988 вузов – представителей 12 стран.

Высокие результаты на отборочных турах Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета – 2016/17» показали два аспиранта Института инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ» Денис Батищев и Яна Ерошенко, рассказал и.о. директора ИИТиЕН Константин Польщиков.

Финал олимпиады проходил в Сочи. По его итогам Денис Батищев занял третье место в конкурсе «Администрирование Linux». Аспирант награждён дипломом и памятными призами, сообщает пресс-служба БелГУ.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

14734
Град размером со сливу выпал в Белгороде
13336
Диких уток на Везёлке в Белгороде переселят на остров
11244
В кефире из Белгородской области нашли крахмал и кишечную палочку
9292
Часть «Лесной сказки» продают в Белгородской области
6768
В Белгороде прошёл первый фестиваль уличной еды
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика