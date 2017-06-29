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Стойленцы отправятся на «Форсаж»

10:03
29 Июня 2017
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Двое сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) станут участниками Международного форума молодых энергетиков и промышленников «ФОРСАЖ-2017», который пройдёт с 9 по 15 июля в Калужской области. 

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Это победители программы «Лучший молодой специалист – 2016» – инженер цеха автоматизации и метрологии Виталий Ходотаев и старший оператор ЭВМ энергетического управления Инна Долженко.

На «Форсаже» стойленцев ждёт насыщенная образовательная программа – битва идей, создание концепт-карт, практикум в «технологических» группах, модерационная сессия, интеллектуальное шоу и многое другое.

Международный форум молодых энергетиков и промышленников – это уникальная площадка, где молодые представители атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и промышленности смогут получить новые знания, защитить собственные проекты, наладить коммуникации друг с другом. Своим опытом с делегатами поделятся ведущие эксперты, учёные и топ-менеджеры российских и зарубежных организаций.

Ключевой темой для участников «Форсажа-2017» станет моделирование картины будущего на горизонте 2035 года и определение своего места в нём.


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