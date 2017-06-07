Стойленский ГОК организовал экскурсию в музей-заповедник «Прохоровское поле»

12:48

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал экскурсию на Третье ратное поле России для участников кадровой программы «Молодой специалист» и стипендиатов СГОКа – студентов Старооскольского индустриального техникума (СИТТ). Ребята побывали в Музее боевой славы, погуляли по территории музейного комплекса, поели солдатской каши.

Целью поездки стало неформальное общение между студентами СИТТ и молодыми работниками СГОКа. Студентов интересовали все детали жизни молодых стойленцев, начиная с вопросов о занимаемых должностях и размерах заработной платы до возможностей трудоустройства на комбинат и карьерного роста.

Подобные совместные мероприятия – это отличная возможность для студентов не только получить из первых рук информацию о том, как организована системная работа по адаптации вновь принятых сотрудников и работе с молодёжью на предприятии, но и найти для себя возможные карьерные перспективы. Общение с молодыми специалистами СГОКа помогает школьниками и студентам сделать осознанный выбор будущей профессии под призмой последующего трудоустройства. Роман Великанский директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа

Стойленский ГОК сотрудничает со школами города, ведущими средними и высшими учебными заведениями с целью подготовки востребованных отраслью специалистов.

В 2017 году на комбинате запланированы экскурсии, образовательные, информационно-просветительские, спортивные мероприятия и конкурсы для школьников и студентов. Кроме того, совместно с учреждениями профессионального образования ведутся внедрение элементов дуального обучения, корректировка содержания учебного процесса, ориентированного под производственные условия Стойленского ГОКа. Выпускникам, проходившим во время обучения практику на предприятии, при трудоустройстве осуществляются выплаты «подъёмных» и гарантированы в течение трёх лет доплаты до установленного уровня заработной платы.