Общество:

Стойленские спортсмены приняли участие в спортивном празднике «Призы Славянки»

09:40
14 Июня 2017
135
0

Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в традиционных спортивных состязаниях среди предприятий и организаций Старого Оскола «Призы Славянки», которые прошли в минувшие выходные на базе отдыха «Славянка».  

В этом году команда СГОКа участвовала во всех видах программы – армрестлинге, футболе, волейболе, большом и настольном теннисе, плавании и перетягивании каната. 

В итоге стойленские спортсмены вошли в тройку лидеров в пяти из семи видов спорта.  Победу в плавании стойленской команде принесли Владимир Мороз (фабрика окомкования) и Надежда Грипас (ремонтный комплекс). Лучшим в настольном теннисе стал Виталий Исаев (фабрика окомкования), а в турнире по большому теннису «серебро» завоевал Александр Коваленко (цех железнодорожного транспорта).

На волейбольной площадке стойленцы – призёры ряда городских соревнований – обыграли хозяев игр – команду «Славянка. Затем в матче за первое – команду ОЗММ, а в суперфинале – «Молодую Гвардию».

Кульминацией праздника стало перетягивание каната, в котором команда Стойленского ГОКа занята почётное второе место.

Считаю, что наши спортсмены выступили достойно. Среди семи команд, участвовавших в состязаниях, стойленцы заняли пять призовых мест. К слову, не так давно завершилась городская спартакиада 2016-2017 гг. среди предприятий, где в общем зачёте команда Стойленского ГОКа заняла 3-е место. Здорово, что у людей, занятых на производстве, хватает сил и времени не просто заниматься спортом, но и показывать отличные результаты.

Елена Дергачева

инструктор по спорту Стойленского ГОКа

В заключение спортивной части программы состоялось торжественное награждение победителей. А все желающие смогли остаться на базе отдыха, чтобы отпраздновать День России.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

23068
Град размером со сливу выпал в Белгороде
9075
Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа
8661
Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице
7533
Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет
6243
Смертельное ДТП произошло на улице Красноармейской в Белгороде
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика