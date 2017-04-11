Стоимость пасхального стола в Белгородской области – одна из самых низких в России

09:36

Дешевле всего накрыть стол к празднику в этом году будет в Республике Мордовия.

Портал agro2b.ru составил ежегодный рейтинг регионов по стоимости пасхального стола. Авторы учитывали цены на продукты для творожной пасхи и кулича, а также стоимость пяти яиц.

Выяснилось, что самые дешевые праздничные угощения будут в этом году в Республике Мордовия (508,45 рубля). На втором месте оказалась Саратовская область (508,57 рубля). Третьей стала Пензенская область (510,93 рубля), четвёртой – Рязанская (512,25 рубля).

Пятую строчку рейтинга занимает Белгородская область. Стоимость пасхального стола в регионе составляет 515,74 рубля. При этом творожная пасха обойдётся в 356,82 рубля, кулич – 129,45 рубля, пять яиц – 29,48 рубля.

В прошлом году Белгородская область занимала десятую строчку рейтинга. За это время стоимость угощений к Светлому Христову Воскресению снизилась на 4 %.

Дороже всех в этот раз пасхальный стол обойдётся жителям Чукотки – 1071,11 рубля).