Староосколец лишился более 800 тысяч рублей при покупке двух автомобилей по сниженной цене

17:55

Мужчина ещё в сентябре 2016 года передал деньги 28-летнему работнику местного автосалона, который якобы пригоняет машины на заказ по выгодной цене и которого ему порекомендовали знакомые.

За два автомобиля староосколец заплатил незнакомцу 825 тыс. рублей, но до сих пор машины не увидел. Поэтому мужчина был вынужден обратиться за помощью в полицию.

Следственное управление УМВД России по городу Старому Осколу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в крупном размере».

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что мужчина является не единственным обманутым покупателем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.