Спасатели спешат на помощь: в Татарстане белгородскую семью с ребёнком спасли из заглохшей машины

15:37

На трассе М7 Москва – Уфа в Пестречинском районе рано утром 26 января у автомобиля ВАЗ-2101 закончился бензин.

В «Жигулях» ехали четверо взрослых и мальчик восьми лет. На помощь им отправились спасатели Зонального поисково-спасательного отряда № 5 (Нижние Яки). Они напоили находившихся в легковушке людей горячим чаем и доставили им топливо с АЗС.

Ребёнка до прибытия дежурной смены в сопровождении одного из взрослых доставили в ближайшее кафе попутным автотранспортом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.