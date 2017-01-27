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Спасатели спешат на помощь: в Татарстане белгородскую семью с ребёнком спасли из заглохшей машины

15:37
27 Января 2017
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На трассе М7 Москва – Уфа в Пестречинском районе рано утром 26 января у автомобиля ВАЗ-2101 закончился бензин.

В «Жигулях» ехали четверо взрослых и мальчик восьми лет. На помощь им отправились спасатели Зонального поисково-спасательного отряда № 5 (Нижние Яки). Они напоили находившихся в легковушке людей горячим чаем и доставили им топливо с АЗС.

Ребёнка до прибытия дежурной смены в сопровождении одного из взрослых доставили в ближайшее кафе попутным автотранспортом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

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