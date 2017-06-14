Социальные предприниматели Белгородской области могут получить миллионный грант

09:15

Оператор мобильной связи Tele2 и фонд «Навстречу переменам» представили белгородским бизнесменам программу поддержки социального предпринимательства.

Речь идёт о всероссийском конкурсе в сфере социального бизнеса, который направлен на улучшение условий жизни детей и предоставляет реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Представители некоммерческих организаций и ведущие российские бизнесмены совместными усилиями оказывают содействие начинающим или уже действующим социальным предпринимателям. Большая часть проектов сосредоточена на адаптации детей с ограниченными возможностями, генетическими отклонениями, на работу с трудными подростками.

В этом году в финал конкурса жюри отберёт восемь проектов. Четыре победителя получат от фонда финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей, второй четвёрке финалистов организаторы предоставят специальные условия по сбору средств на краундфандинговой платформе Planeta.ru.

За три года проведения конкурса от Белгородской области было подано семь заявок. Однако пройти дальше этапа волонтёрских чтений белгородским социальным предпринимателям не удавалось. В этом году пока только один предприниматель решился на участие в конкурсе. Возможно, после встречи с представителем фонда «Навстречу переменам» количество заявок возрастёт.

София Шагинян, руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда, раскрыла само понятие «социальный предприниматель» и рассказала о программе и критериях отбора проектов:

Принять участие в конкурсе «Навстречу переменам» могут как действующие бизнесмены, начинающие предприниматели, так и волонтеры, и просто неравнодушные люди, которые только планируют начать решать проблемы в сфере детства. Очень важно создавать свой проект с формулировки той проблемы, которую вы решаете. Например, наш фонд был создан, чтобы объединить того, кто может помогать и тех, кому эта помощь необходима. София Шагинян

В числе победителей конкурса разных лет – такие проекты, как «Мобильное приложение iDeibet-Mobile» – дневник для детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, проект «Взаимодействие» – инклюзивный театр, в котором задействованы актёры с синдромом Дауна, приборы для слепых и слабовидящих (для тех, кто стесняется использовать белую трость).

Один из официальных партнёров благотворительного проекта – оператор мобильной связи Tele2. Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье», подчёркивает, что поддержка существующих и реализация собственных социальных проектов – это хорошая традиция, существующая в компании уже много лет.

Социальная ответственность является естественным условием функционирования бизнеса. Мы сотрудничаем с фондом с 2012 года и помогаем не только в вопросах финансирования, но и в создании специальных совместных проектов. Так, в прошлом году мы запустили благотворительный сервис, который позволяет абонентам Tele2 ежедневно перечислять пожертвования в фонд. С января по апрель этого года благодаря участию абонентов Tele2 на поддержку социальных предпринимателей собран почти миллион рублей. Владимир Поваров

Социальные предприниматели и все, кто чувствуют в себе силы, энергию и, главное, желание, могут отправить заявку на участие в конкурсе. Заявки принимаются до 16 июня текущего года. Подробную информацию можно найти на сайте фонда.