Сотрудники кредитной организации избежали наказания за незаконное обналичивание денег

09:47

Злоумышленники за несколько лет «заработали» более 6 миллионов рублей, но попали под амнистию.

Двое жителей Старого Оскола Белгородской области создали кредитную организацию и с октября 2013 года по февраль 2015 года помогали всем желающим обналичивать денежные средства.

За вознаграждение они проводили через фиктивные и контролируемые ими организации операции по оплате за якобы произведённые работы, оказанные услуги и поставленные товары от различных юридических лиц. Таким образом мужчинам удалось извлечь доход в 6,2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Старооскольский городской суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённая с извлечением дохода в крупном размере».

Мужчины приговорены к штрафу в 230 тыс. рублей каждый. Но, в соответствии с постановлением Госдумы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», они освобождены от наказания.