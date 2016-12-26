Следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту удара током ребёнка в Белгородской области

15:33

При проведении доследственной проверки не было найдено события преступления.

7 ноября 2016 года 13-летний мальчик решил сделать селфи и полез вверх по опоре железнодорожного моста через реку Оскол, недалеко от станции «Стойленская». В результате он задел провод контактной сети и упал вниз. Ребёнок получил ожоги третьей-четвёртой степени 30 % поверхности тела и ожоговый шок тяжёлой степени. До 15 ноября подросток находился в реанимации, после чего его перевели в обычную палату, а 24 ноября – выписали.

По информации РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Курского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексея Переверзева, следствие не нашло состава преступления в получении старооскольским семиклассником удара разрядом тока.

По данному факту проводилась доследственная проверка. По её результатам в возбуждении уголовного дела было отказано.

По словам Переверзева, конструкция моста оборудована в соответствии со всеми требованиями безопасности и имеет предупредительные надписи и запорные устройства. Подросток смог преодолеть все запорные конструкции и забрался на пролёт моста. При повышенной влажности он подошёл слишком близко и получил удар электрической дугой в 27,5 тыс. В.

Переверзев также отметил, что ребёнку повезло и сейчас его жизни ничего не угрожает.