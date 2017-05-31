Следователи разбираются с нарушениями системы госзакупок в горбольнице № 1 Белгорода

15:02

По фактам, изложенным блогером Сергеем Лежневым в фильме-расследовании, возбуждено уголовное дело.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области проверяет информацию о недопоставке медицинских реактивов и расходных материалов в городскую больницу № 1 Белгорода в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлёкшее причинение особо крупного ущерба».

Следователям предстоит дать правовую оценку фактам, озвученным блогером в своём фильме, и установить степень причастности конкретных должностных лиц к преступлению, сообщает пресс-служба ведомства.